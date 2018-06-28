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«На грани сумасшествия»: Певица Анна Плетнёва запуталась во времени

Сегодня, 19:43

Звезду очень удивило, что за время перелёта из Токио на Гавайи не изменилась дата на календаре.

По мнению Анны Плетнёвой, вышло, будто она два раза прожила в одном и том же дне. Это настолько запутало певицу, что она стала жаловаться поклонникам и спрашивать, что они об этом думают. По словам звезды, если ей не помогут, то она окажется едва ли не «на грани сумасшествия».

Фанаты успокоили Плетнёву, отметив, что время никак не меняется, в будущем или прошлом певица точно не окажется. Просто календарь учитывает местный часовой пояс, потому это действительно немного запутывает. Однако бояться не стоит, а лучше ориентироваться при составлении графика дел на конкретное время и пожелания того, с кем, например, нужно встретиться.

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