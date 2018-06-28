Рыжий из "Иванушек"винит себя за гибель экс-участников группы

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Солист поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился в СМИ своими переживаниями по поводу смерти экс-участников группы. Певец винит себя за их гибель.

Оказывается, он полгода был в запое. Певец искал облегчения в алкоголе из-за того, что не мог смириться со смертью так рано ушедших Игоря Сорина, Олега Яковлева, а потом и сестры самого Андрея. Сорин погиб через год после того, как ушел из группы в 1994. У Яковлева остановилось сердце через четыре года после расставания с «Иванушками» в 2017.

Григорьев-Апполонов считает, что они ответственны за смерть коллег. По мнению певца, не надо было оставлять друзей без внимания, один на один с их проблемами.

Сам Андрей очень благодарен близким и друзьям за то, что они помогли ему выбраться из запоя и справиться с жуткой депрессией после смерти Яковлева и родной сестры певца.

«Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий», признался Рыжий из «Иванушек».