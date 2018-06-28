«Картонная леди»: В Сети раскритиковали образ Анфисы Чеховой

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По мнению фанатов, выглядит настолько не естественно, словно это не сама телеведущая, а её манекен или картонная статуя.

Особенно несуразно у Чеховой, как отметили пользователи Сети, выглядели очки. Из-за них телеведущая окончательно «теряла связь с настоящим человеком». Учитывая ещё и то, что снимок сопровождался достаточно пространным рекламным постом, критики заявили – Чехова решила сменить имидж исключительно ради денег.

Пользователи Сети отметили, что, безусловно, звезда может быть бизнес-леди, зарабатывая на рекламе в интернете. Однако когда это делается настолько явно, то выглядит просто глупо. Были, впрочем, и те, кто посчитал Анфису Чехову в таком образе очень красивой и элегантной.