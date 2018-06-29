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Анджелина Джоли очаровала своим элегантным нарядом в соборе Святого Павла

Сегодня, 04:45

Голивудская кинозвезда Анджелина Джоли сегодня на церковной службе в Соборе Святого Павла Энджи предстала в элегантном сером платье, шляпке и перчатках.

На службу она пришла по случаю вручения английского ордена Бани в Лондонском соборе Святого Павла. Одних Анджелина очаровала своим элегантным нарядом, совсем для нее непривычным. Другие отметили, что актриса похудела, связав это с большой загруженностью на съемках и продолжающимися судебными разбирательствами с Брэдом Питтом из-за детей.

Надо отметить, что Анджелина Джоли в 2014 году удостоена титула Дамы ордена за активную гуманитарную деятельность. Орден она получила из рук самой королевы Великобритании Елизаветы II.

На службе орден у Джоли был прикреплен на платье с левой стороны ближе к сердцу.

Елизавета II на церемонии не присутствовала из-за плохого самочувствия, по сведениям полученным от представителей королевского дворца.

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