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«Создаю свою партию»: Катя Гордон начинает борьбу

Сегодня, 18:34

Катя Гордон написала проникновенный пост в Instagram, хлестко бичующий политическую ситуацию в стране. Подписчики узнали много интересного о прошедших президентских выборах, двойниках Путина и «бандитской вертикали» власти.

Певица сообщила поклонникам, что она снялась с выборов президента исключительно из нежелания быть в одной упряжке с «захватившей власть компанией». Но это не значит, что она отказывается от борьбы. Борьба с «преступной», по мнению Гордон, верхушкой, начнет снизу, создав свою партию. В качестве своего единомышленника она назвала режиссера Андрона Кончаловского. Она надеется, что наконец-то проснется «нищее необразованное большинство», которое зомбировано СМИ. Катя уверена, что большинство рвущихся к власти преследует единственную цель – припасть к кормушке и влиться в систему. Также она уверена, что у действующего президента есть множество двойников на все случаи жизни.

Гордон надеется, что ее коллег по шоу-бизнесу «когда-нибудь прорвет» и они скажут в полный голос о своем отношении к сложившейся в стране политической ситуации. Она приводит в пример западных артистов, которые, порой с ущербом для своей репутации, делают громкие политические заявления. Екатерина заканчивает свой пост парадоксальным высказыванием: «Нищие не образованны, запуганы, разрозненны. Богатые в очень редких случаях честны и ответственны».

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