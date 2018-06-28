Сегодня, 18:00

В YouTube появился клип застреленного рэпера. В нем он посетил собственные похороны и беседует со смертью.

В сети опубликовали премьеру клипа на песню «SAD!» рэпера XXXTentacion. Прошло меньше часа со времени публикации, а ролик уже набирает популярность. Его просмотрели около 500 000 зрителей. В субтитрах клипа говорится о том, что мир нуждается в переменах, а людям нужно научиться любить, а не рушить все вокруг. В посмертном клипе XXXTentacion рэпер посетил собственные похороны, а также вел беседу с силуэтом в черном одеянии с капюшоном на голове, что характеризует смерть. Ролик получился достаточно символичным и мистическим, в связи с гибелью артиста.

Напомним, Джасей Дуэйн Онфрой был застрелен 19 июня в Майами. Рэпер скончался в больнице, а прежде впал в кому. Убийцей 20-летней звезды оказался 22-летний Дедрик Ди Уильямс.