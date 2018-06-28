VistaNews.ru


В посмертном клипе XXXTentacion рэпер посетил собственные похороны

Сегодня, 18:00

В YouTube появился клип застреленного рэпера. В нем он посетил собственные похороны и беседует со смертью.

В сети опубликовали премьеру клипа на песню «SAD!» рэпера XXXTentacion. Прошло меньше часа со времени публикации, а ролик уже набирает популярность. Его просмотрели около 500 000 зрителей. В субтитрах клипа говорится о том, что мир нуждается в переменах, а людям нужно научиться любить, а не рушить все вокруг. В посмертном клипе XXXTentacion рэпер посетил собственные похороны, а также вел беседу с силуэтом в черном одеянии с капюшоном на голове, что характеризует смерть. Ролик получился достаточно символичным и мистическим, в связи с гибелью артиста.

Напомним, Джасей Дуэйн Онфрой был застрелен 19 июня в Майами. Рэпер скончался в больнице, а прежде впал в кому. Убийцей 20-летней звезды оказался 22-летний Дедрик Ди Уильямс.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Смерть рэпера XXXTentacion стала шоком

В Сети появились последние планы убитого в 20 лет рэпера XXXTentacion

Kadebostany показала в своем новом клипе убийства и похороны

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Рекомендуем