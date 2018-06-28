«Стыд потеряла бабушка!»: Наталья Штурм прикрыла грудь морской звездой

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Россиянка поразила поклонников упругим телом на отдыхе возле Килиманджаро.

Наталья Штурм отмечает день рождения. Ее фотоснимки заполнили всю ленту новостей в социальной сети Instagram. Поклонники узнали, что обезьянка пробовала на зуб маникюр звезды, что она встретилась на пляже с монашками, что возле Килиманджаро необычайно красивые пейзажи. Поразить фанатов именинница решила снимком с необычной находкой. Наталья Штурм в свой день рождения прикрыла грудь морской звездой. Подметить нужно, что купальник, скорее всего, предусмотрен в этой композиции не был.

«Звезду словила в океане). Не могла не поделится в свой день рождения», - написала артистка с ошибкой.

Пользователи Сети также ответили Наталье на столь откровенные снимки.

«Стыд потеряла бабушка!», «Сами вы бабушки!!!Молодец, Наташ, с днюшкой тебя!!!», «Наконец то заждались)», - написали поклонники.

Истинные покойники знают, что корни семьи Натальи касаются древнего дворянского рода Старицких. Так что всем завистникам и хейтерам нужно напомнить, что в ее теле – дворянская кровь, и если фото с морской звездой голышом у Натальи, значит, так оно и должно быть.