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«На мякине провели»: В Испании Елена Воробей стала жертвой аферистов

Вчера, 23:45

Популярная актриса не стала вдаваться в подробности жульнической схемы, после которой она была вынуждена предупредить соотечественников о юридической нечистоплотности некого агента по недвижимости по имени Юлия Галкина.

В Испании 51-летняя Елена Воробей стала жертвой аферистов. С присущим ее профессии юмором эстрадная звезда сообщила, что его, в отличие от известного воробья, «на мякине провели». Суть конфликта актрисой так и не была озвучена. Известно лишь, что на своей страничке в социальной сети Елена предупредила соотечественников, имеющих жилье в Испании, не связываться с риэлтором Галкиной и не отдавать ей на хранение ключи.

В свою очередь, агент по недвижимости с такой же «птичьей» фамилией пояснила, что Воробей сама пожелала сдать свое испанское жилье приезжим из Украины, но оставила его в ужасающем состоянии. После этого предъявила материальные претензии, неожиданно подняв плату за аренду. В чем правда, никто пока не скажет достоверно, однако Воробей, по мнению ее близких, никогда не страдала излишней меркантильностью.

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