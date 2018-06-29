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Малахов запустит "стальной пресс" из-за проигрыша сборной России

Сегодня, 04:15

Среди звезд шоу-бизнеса достаточно много болельщиков за отечественный футбол. Проигрыш Уругваю отрицательно сказался на настроении многих звезд.

Андрей Малахов запустит свой "стальной пресс" из-за проигрыша сборной России. После игры он опубликовал в своих сториз фото с надписью: «3:0, прощай сушка и ABS». По всей видимости, телеведущий намекал на то, что наестся вредной и жирной пищи, чтобы утешить свое расстройство исходом матча.

Напомним, звезда экрана долгое время усердно работал над своим телом, поэтому многие удивились его готовности съесть калорийное мороженое, отказавшись от сушки. Многие поклонники стали утешать звезду, отмечая, что все то просто спорт и не стоит принимать проигрыш отечественных футболистов так близко к сердцу. Другие же подчеркнули, что российская сборная редко может похвастаться хорошими результатами, поэтому не стоит из-за этого запускать себя.

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