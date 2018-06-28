Утяшева в свой день рождения обратилась к поклонником прямиком из душа

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Спортсменка предстала с полотенцем на голове перед несколькими миллионами подписчиков, и поводом для этого стало продолжение «прекрасного путешествия».

Ляйсан Утяшева в день рождения обратилась к поклонником прямиком из душа, где побывала накануне, и в том же наряде решила сфотографироваться. Знаменитость намекнула на свое черно-белое настроение, а также продемонстрировала странное сочетание элементов одежды – заправленные в носки брюки, полотенце на голове, а также очки, и все это – в автомобиле на водительском сиденье.

Многие фанаты принялись поздравлять спортсменку с днем рожденья, который переносит Утяшеву, по ее же словам, на «новый круг в прекрасном путешествии по имени жизнь». Тем не менее, комментаторы обсудили и образ гимнастки, однако негативно его никто не воспринял. Пользователи также поинтересовались, вернулись ли Ляйсан и ее супруг Павел Воля из путешествия.