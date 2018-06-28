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Кристина Агилера показала подписчикам провокационное фото

Сегодня, 17:12

Звезда американской эстрады «приучила» своих подписчиков к откровенным фото, которые очень часто появляются на страничке певицы. На этот раз Агилера добавила фото из ванной.

Кристина Агилера показала подписчикам провокационное фото в Instagram, где позирует в ванной с лепестками роз. Грудь певица прикрыла руками, а остальное кокетливо прикрыла пена. Певица под фото посоветовала фолловерам любить себя.

Зимой 2018 года Агилера добавляла подобное фото, правда, на этот раз фото вышло намного «скромнее» на прошлом фото видно больше оголенных участков тела.

Известная певица привыкла к ярким и неординарным экспериментам, чем постоянно привлекает внимание публики.

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