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«Круче Крида»: Поклонники Эвелины Блёданс оценили «модный тренд» её сына

Сегодня, 16:50

Всё дело в стрижке, которая у сына популярной актрисы и ведущей, по мнению фанатов, вышла красивее, чем у известного певца.

Эвелина Блёданс отметила в Сети, что её сначала расстроила работа парикмахера, который «слишком обкорнал» мальчика. Успокоилась звезда, когда увидела снимки Егора Крида. Раз популярный певец позволил себе такую короткую стрижку, то значит, что и сын Блёданс точно «в тренде».

Однако поклонники, увидев фото-сравнение мальчика с исполнителем, заявили, что первый выглядит значительно круче. Причёску ребёнка фанаты оценили на десятку, в шутку назвав её настоящим «модным трендом». Некоторые подписчики также успокоили Чехову, отметив, что их детей тоже обстригали коротко, однако потом волосы отрастали, и выходило ещё лучше.

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