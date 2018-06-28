Нелли Ермолаева накачала мышцы после рождения сына

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Известная по телепроекту «Дом-2» Нелли Ермолаева выслушала много критики в свой адрес, когда впервые стала мамой. Но после многих фото располневшей девушки поклонники Нелли заметили её стремительное похудение.

Нелли Ермолаева ещё до родов говорила, что с увеличившимися объёмами мириться не собирается. Девушка не расписывала свой план похудения, хотя подписчики её страницы в Instagram были уверены, что таковой существует. Следует напомнить, что после пополнения в звёздной семье не прошло и года, а Нелли уже возвращается в прежнюю форму и даже резко сбрасывает вес.

Как пишет сама Нелли Ермолаева, причиной тому стал её ребёнок. Малыш уже весит почти 7 килограмм и отказывается лежать в коляске. Внезапная смена лежачего положения на полусидячий привнесла в активность Нелли изменения: теперь девушка много ходит с сыном на руках. За это время девушка уже накачала мышцы, хотя стремительного похудения это не объясняет. Это можно заметить на её последних снимках, на которых формы Нелли заметно уменьшились. Поклонницы просят поделиться рецептом стройности, но Ермолаева пока не разглашает свои тайны.