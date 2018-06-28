Шнуров показал своих «пьяных детей»

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Солист группы «Ленинград» в одной из соцсетей добавил фото, на котором запечатлены сын и дочь Шнурова от разных браков. Подписчики музыканта считают, что встреча солиста группы с детьми произошла не случайно – таким образом наследники поддерживают отца в трудные дни после развода.

На снимке, которым поделился Шнуров, Аполлон и Серафима стоят с бокалами шампанского. В stories Instagram музыкант показал своих «пьяных детей» - именно так, в шуточной форме лидер «Ленинграда» назвал своих наследников. Подписчики оценили фото, и были рады возможности посмотреть на детей знаменитого артиста.

Серафиме, дочери Сергея 25 лет. По образованию она графический дизайнер, но как указано в ее личном профиле, постоянного места работы не имеет. Аполлон, младший сын Шнурова – начинающий художник, но, несмотря на это, у него уже была первая выставка в Барселоне весной 2018 года.

Ранее Матильда и Сергей Шнуровы сообщили о разводе. Причины такого решения экс-супруги не назвали.