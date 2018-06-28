«Толстый врунишка»: Егор Крид обманул фанатов, показав не своё детское видео

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Егор Крид решил опубликовать свое детское видео, где ему всего 5 лет. Фанаты оценили зажигательные танцы мальчика, но уверены, что он не имеет никакого отношения к Криду.

Певец написал, что в честь своего недавнего Дня рождения решил показать детское видео, где ему всего 5 лет. По словам Егора Крида, тогда он отдыхал в Сочи. На видео видно маленького толстого и рыжего ребенка, который стоит в лодке рядом с девушкой в розовом купальнике и зажигательно танцует под быструю музыку. Фанаты отметили, что 5-летний мальчик двигается увереннее и красивее, чем многие из взрослых. Это также подтверждают и восторженные овации отдыхающих из видео.

Однако поклонники уверены, что Крид пытался их обмануть, потому что на фото явно не он сам. Мальчик рыжий и очень пухлый, что сильно отличается от комплекции «врунишки Крида». Многие поставили под сомнение, что такой стиль танцев и музыки существовал, когда Криду было 5 лет. Если музыку можно было смонтировать, то движения явно современные. Также фанатов удивил необычный для конца 90-х ярко-розовый купальник девушки, которая следила, чтобы ребенок не упал в воду.