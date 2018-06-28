Звезду «Дома-2» уличили в предоставлении эскорт-услуг

Сегодня, 16:04

Участница телепроекта Дарья Друзьяк добавляет очень откровенные фотографии в социальные сети, из-за чего к ней возникло много вопросов от участников шоу. На «Разборе недели» девушка подтвердила, что ранее она работала в эскорте.

Дарья Друзьяк пришла на «Дом-2» весной 2018 года. На шоу «Разбор недели» Друзьяк уличили в предоставлении эскорт-услуг. Девушка сказала, что ранее ее обеспечивали «спонсоры». Звезду «Дома-2» давно подозревали в этом, но сама девушка сейчас жалеет, что раньше ею управляли деньги.

Друзьяк обладает крутым нравом, постоянно провоцирует других участников, из-за чего у девушки на проекте не складываются дружеские отношения.

Даша извинилась перед бывшим парнем Русланом, хотя у пары так ничего и не срослось. Зато девушка польщена вниманием другого участника - Шабарина. По мнению Друзьяк, девушек, которые могут конкурировать с ней на проекте, нет.