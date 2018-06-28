«Противоправные, неадекватные действия»: Водонаева прокомментировала похищение Кержаковым своего сына

Сегодня, 16:33

Нашумевшая история о похищении Александром Кержаковым их общего с Миланой Тюльпановой сына, не оставила равнодушной Алену Водонаеву. Она прокомментировала случившееся и дала один практический совет женщинам.

Телеведущая призвала не оставаться в стороне от таких проблем, ведь подобное может случиться с каждым. Алена обратилась к женщинам с предложением – тщательнее подходить к выбору спутника жизни. Она посоветовала им интересоваться его прошлым и, особенно тем, как он расстался с предыдущей пассией: «Может он и у прошлой жены ребенка украл?». Стоит ли за такого замуж идти, спрашивает подписчиц Водонаева.

Полностью, по-женски, поддерживая жену Кержакова, она назвала бывшего форварда «Зенита» эгоистом, а его действия – неадекватными. Сама Милана Тюльпанова пока не решается подавать на развод. Фанаты Водонаевой не сомневаются, что суд оставит ребенка с матерью и рекомендуют Милане не давать спуску зарвавшемуся Кержакову.