Скарлетт Йоханссон оказалась в списке любовниц Тома Круза

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Об этом рассказал помощник актера Брендан Тай, который сотрудничал со знаменитым артистом много лет назад. По словам мужчины, голливудская красавица вполне могла стать новой избранницей привлекательного холостяка, который тогда развелся с женой.

Скарлетт Йоханссон оказалась в специфическом списке любовниц Тома Круза, который был составлен в 2001 году после расставания актера с Николь Кидман. В документе якобы были и другие девушки, однако внимания Брендана Тая была удостоена именно Йоханссон. Более того, все кандидатки на роль любовницы Круза проходили «кастинг», на чем настаивает помощник знаменитости.

Сама актриса восприняла такие новости крайне негативно. Скарлетт Йоханссон также подчеркнула, что для нее весьма неприятно слушать о подобных перспективах и неправдивых соревнованиях за сердце Тома Круза. Комментарии актера в данный момент не приводились, однако Брендан Тай заявляет, что документ попал к нему совершенно случайно.