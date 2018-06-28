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Михалкова раскрыла свой секрет похудения

Сегодня, 15:23

Ранее «пышная» дочь Никиты Михалкова дала четкий рецепт, как избавиться от 15 кг.

Анна Михалкова всегда была примером для подражания. Ее харизма, обаяние и красота всегда манили всех как магнитом, не зависимо от пола или возраста. Но всем привычная «пышка» Михалкова серьезно занялась своим здоровьем и внешние изменения не заставили себя долго ждать. Михалкова раскрыла свой секрет похудения.

«Каждый день я отправлялась на пробежку – это первый секрет похудения. Во-вторых, я полностью пересмотрела свое питание. И теперь после 15 часов ем только самую легкую пищу 150 граммов. Раз в неделю у меня разгрузочный день, когда я пью только воду и съедаю грейпфрут или ананас», - призналась Анна.

Поклонники поддержали свою любимицу и буквально засыпали лестными комментариями. Михалкова ради роли в сериале «Обычная женщина» решилась на радикальные меры: всего за шесть месяцев ей удалось скинуть 15 кг.

Еще на «Кинотавре» Анна скрывала свою фигуру за платьем, пошитым как длинная рубаха-балахон. Последние ее выходы в свет стали отнюдь не обычными.

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