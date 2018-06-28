«Мне теперь плевать»: Чехова в стихах описала свои чувства через год после расставания с Баблишвили

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Поклонники назвали это творение «поэзией по-настоящему сильной женщины».

«Мне теперь плевать», - такое начало у стиха, где Чехова описала, как смогла освободиться от всего, что её мучило. Телеведущей стали не важны сплетни и слухи, так как они всё равно были и будут. Не имеет значения, если она кому-то кажется некрасивой или глупой, так как прежде всего стоит ценить себя и не винить, если чем-то выделяется. По словам знаменитости, через год она смогла уже действительно успокоиться.

Расставание с отцом 6-летнего Соломона Гурамом Баблишвили не далось ей так легко, как хотелось бы. Однако звезда подчеркнула – все беды только от зависти, в любви же не могло быть чего-то чётко чёрного или белого. Подписчики всецело поддержали Анфису Чехову, одобрив также и снимок-иллюстрацию к стиху. По их словам, розовый цвет знаменитости очень идёт.