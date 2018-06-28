Юная Варвара из Самары призналась в любви к Сергею Жукову

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Сергей Жуков, сам того не желая, оказался повинен в слезах юной поклонницы из Самары. Маленькая Варвара надеется на встречу с кумиром.

Юная фанатка записала трогательное обращение к Сергею, где призналась в своей любви к нему и его творчеству и выразила желание встретиться с кумиром. Во второй части видео, мама утешает плачущую Варвару, жаждущую поскорее увидеться с любимым певцом. Именно это сильнее всего тронуло лидера «Руки вверх». Он пообещал девочке, что непременно с ней увидится на своих ближайших гастролях в Самаре. Однако, Жуков поставил непременное условие поклоннице: «если ты не будешь плакать».

Публикуя этот ролик у себя на странице, Сергей предупредил особо впечатлительных, что умилительность в нем зашкаливает. Действительно, многим подписчикам певца этот ролик понравился. Они были благодарны певцу за неравнодушие, за то, что не оставил без внимания детские слезы.