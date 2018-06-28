Убитая горем Милана готова воевать с Кержаковым на ТВ

Опыт раздела детей знаком многим звездам: Дане Борисовой, Яне Рудковской и другим.
После удачной попытки бросить выгодную супругу после смерти ее влиятельного отца и сенатора от Петербурга Вадима Тюльпанова в 2017 году, решил отобрать у нее сына. Экс-форвард петербургского «Зенита» Александр Кержаков силой забрал сына у второй жены Миланы. Кержакова в прямом эфире Instagram рассказала, что бывший супруг Александр забрал Артемия. Однако сидеть и лить слезы она не намерена, а решается рассказать всю правду о деятельности своего «зазвездившегося» супруга, который отдал предпочтение бросить сына с няней, вместо родной матери.
Теперь стало понятно, что убитая горем потери сына женщина готова воевать с Кержаковым на ТВ. Поклонники девушки сразу успокоили ее напутственными словами.