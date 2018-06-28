Ольга Бузова пародирует Шарлиз Терон на видео в соцсетях

Сегодня, 13:33

Знаменитая, скандально известная телезвезда Ольга Бузова выложила на своей страничке в соцсетях видео на котором она предстает в пародийном образе Шарлиз Терон.

Фанаты Бузовой раскритиковали видео, заявив: "Бузова похожа на мальчика в купальнике".

Фанаты также высказались и по поводу попытки Ольги Бузовой скопировать походку Ширлиз Терон. "Оля, пожалуйста, не оголяйся ты так", - заявил один и пользователей соцсети.

Подводя итоги, стоит заметить, что фанаты с восторгом приняли оригинальную версию от Шарлиз и засмеяли поддельную версию видео от Ольги.

Напомним, ранее Николай Басков сделал скрытый намек на то, что у Ольги есть тайный поклонник. Судя по словам Баскова становится понятно, что он лично знаком с этим поклонником.