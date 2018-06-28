Короткова впервые после «Холостяка» прокомментировала личную жизнь

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В социальных сетях после окончания шоу, в котором участвовала девушка, появились слухи, что после неудачи с Егором Кридом, у Виктории случился роман с младшим братом Тимати, Артемом.

Финалистка «Холостяка» Виктория Короткова, которую не выбрал Егор Крид, прокомментировала свою жизнь после проекта.

Девушка признается, что после шоу она долго отходила, поскольку жить под наблюдением камер очень тяжело. Виктория говорит, что сейчас счастлива и именно этим подогрела слухи о романе с Артемом Юнусовым, который приходится рэперу Тимати младшим братом.

Короткова также благодарна Криду за пережитые эмоции на проекте, хотя сразу после «Холостяка» у девушки была продолжительная депрессия.

Звезда проекта не планирует пока создавать семью. Она хочет построить карьеру в модельном бизнесе, в который попала благодаря «Холостяку» и приобретенной популярности.

Девушка постоянно добавляет в свой аккаунт откровенные фото, которые привлекают внимание подписчиков. Пользователи считают, что таким образом Вика «поддерживает» свою популярность.