VistaNews.ru


Филиппа Киркорова «достали» платные поцелуи с Ольгой Бузовой

Сегодня, 13:11

По крайней мере, так считает музыкальный критик и член экспертного совета РФ по СМИ Вадим Манукян.

По мнению эксперта, Филиппа Киркорова «достали» платные поцелуи с Ольгой Бузовой на каждой мало-мальски значимой светской тусовке, а также в кустарных СМИ, распространяемых в Сети самой новоявленной звездой отечественного «фанерного» вокала. Манукян не настаивает на доказательствах, но, как человек искушенный в перипетиях шоу-бизнеса, считает, что Киркорову некий покровитель Ольги платит немалые деньги за «обнимашки» и поцелуи на камеру.

                                      

Достоверность этой версии находится под вопросом, но судя по лицу, обычно очень эмоционального Филиппа, нельзя сказать, что его заводит имитация нежных чувств к барышне, которая так и не смогла избавиться от провинциальной пошлости в каждом своем жесте. Не удивительно, что многочисленные фанаты Бузовой уже несколько месяцев назад стали взахлеб писать о «романтических отношениях» между Киркоровым и Бузовой. Скептики считают, что королю отечественной эстрады трудно будет отмыться после таких коммерческих проявлений любви.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Аллу Пугачеву просят спасти «опустившегося» Киркорова

Малахову вспомнили объятия с Бузовой

Бабушка Бузовой отказалась выдать внучку замуж за Филиппа Киркорова

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем