Сегодня, 13:11

По крайней мере, так считает музыкальный критик и член экспертного совета РФ по СМИ Вадим Манукян.

По мнению эксперта, Филиппа Киркорова «достали» платные поцелуи с Ольгой Бузовой на каждой мало-мальски значимой светской тусовке, а также в кустарных СМИ, распространяемых в Сети самой новоявленной звездой отечественного «фанерного» вокала. Манукян не настаивает на доказательствах, но, как человек искушенный в перипетиях шоу-бизнеса, считает, что Киркорову некий покровитель Ольги платит немалые деньги за «обнимашки» и поцелуи на камеру.

Достоверность этой версии находится под вопросом, но судя по лицу, обычно очень эмоционального Филиппа, нельзя сказать, что его заводит имитация нежных чувств к барышне, которая так и не смогла избавиться от провинциальной пошлости в каждом своем жесте. Не удивительно, что многочисленные фанаты Бузовой уже несколько месяцев назад стали взахлеб писать о «романтических отношениях» между Киркоровым и Бузовой. Скептики считают, что королю отечественной эстрады трудно будет отмыться после таких коммерческих проявлений любви.