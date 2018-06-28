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Олеся Железняк хочет усыновить Месси

Сегодня, 11:15

Актриса театра и кино дала интервью своему другу, актеру Полицеймако. Михаил опубликовал видео с участием своей подругой и коллегой в Facebook.

На видео, которое было добавлено в сеть, Олеся Железняк дает ответы на вопросы о чемпионате мира. Актриса признается, что ее фаворитом является Месси, потому она болела за Аргентину. Звезда даже хочет усыновить Лионеля, поскольку ей известно, что популярный футболист, по словам его мамы, после поражения всегда плачет.

Также звезда подчеркнула, что футболист уже стал счастливым папой. Олеся Железняк подытожила, что пенальти Аргентине в матче с Нигерией назначили незаслуженно.

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