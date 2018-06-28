Девушки на третьем плане: Брэд Питт заявил, что не хочет новых отношений

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Голливудский актер Брэд Питт заявил, что после десяти лет совместной жизни с красавицей Анджелиной Джоли, он больше не хочет новых отношений. По словам актера, девушки у него находятся на третьем плане.

Инсайдеры проинформировали, что Брэд Питт сейчас полностью наслаждает своей свободой от брака и статусом завидного холостяка. Несмотря на слухи поклонников и средств массовой информации, сейчас актер не находится в отношениях. Друзья Питта сообщили, что он несколько раз ходил на свидания, но актер все ещё остается свободным мужчиной.

По словам самого Брэда, на первом месте для него всегда будут дети, потом идет любимая работа, а девушку стоят на третьем плане. Напомним, что Питт добился права чаще видеться со своими наследниками и сейчас снимается в новом фильме Квентина Тарантино.