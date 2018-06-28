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Кайли Дженнер без макияжа возмутила поклонников своим лицом

Сегодня, 08:27

Молодая мама и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер предстала перед поклонниками совершенно без косметики, чтобы показать на видео, как она наносит макияж. Пользователи Сети были возмущены тем, как знаменитость выглядит с «голым» лицом.

20-летняя Кайли Дженнер является настоящим маньяком макияжа и косметики. Девушка даже открыла собственный косметический бренд, который пользуется популярностью во время мире. Недавно на видео Кайли решила наглядно продемонстрировать, как она наносит на свое лицо косметику. В кадре девушка появилась без косметики и смутила поклонников.

Многие в комментариях стали критиковать знаменитость за то, что без макияжа Кайли выглядит совсем иначе. Также пользователей Сети возмутило, что Дженнер делает себе сценический грим для повседневной жизни.

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