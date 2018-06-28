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С Эдиты Пьехи требуют больше миллиона за выступление

Сегодня, 08:42

Как рассказала артистка, концерта в честь дня рождения в БКЗ «Октябрьский» не будет. Всему виной деньги, которые хотят получить представители концертного зала за аренду.

Эдита Пьеха признается, что денег, вырученных с концерта, который так долго ждут поклонники певицы, хватит только на аренду зала, а о гонораре музыкантам и речи быть не может.

Действительно, ситуация стала неприятной, поскольку с Эдиты Пьехи требуют больше миллиона за выступление. Сама же Пьеха считает, что при такой ситуации ей остается, разве что «просить милостыню в переходе». Поклонники советской артистки привыкли съезжаться в этот день в Петербург, чтобы послушать любимые песни молодости. Теперь же их придется огорчить, поскольку Эмма Лавринович, директор площадки, отказалась предоставлять скидку на данное выступление. При этом, по словам Пьехи, цены на выступления в прошлые года ранее были более гуманные.

Но не все так плохо, как оказалось. Эдита Станиславовна сообщила, что ее концерт все же состоится в театре эстрады 31 июля. Артистка подчеркнула, что билет на ее концерт дорогим не будет, поскольку аудитория, которая приходит на такие концерты в основном, пенсионеры.

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