VistaNews.ru


Звезда «Викинга» Александра Бортич подала на развод

Сегодня, 08:36

Судьбоносное событие в жизни актрисы, стало для ее поклонников таким же неожиданным, как и замужество, о котором широкой публике стало известно совершенно случайно.

Звезда «Викинга» Александра Бортич подала на развод с рэпером Мезза, в миру, Вячеславом Воронцовым. Актриса всегда удивляла поклонников своей нелюбовью к откровениям в социальных сетях. Фолловерам приходится буквально по крупинкам, ловя полунамеки и отдельные «оговорки», собирать сведения о личной жизни Александры. Абсолютно случайно стало известно о визите Бортич в ЗАГС и подаче заявления на расторжение брака.

Ранее такая же история была и с замужеством Александры. Об этом эпохальном событии поклонники узнали только после интервью актрисы, в котором она рассказала, какое отторжение у ее родителей вызвал внешний вид будущего зятя. Затем стало известно, что Бортич и Воронцов начали встречаться два года назад, сразу после знакомства на одном из столичных светских мероприятий.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Дочь Анны Самохиной рассказала о последних днях жизни актрисы

Дочь Дмитрия Харатьяна уехала в Швецию к жениху

Ургант заставил актера из Екатеринбурга есть холодец с шоколадом

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем