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Судьбоносное событие в жизни актрисы, стало для ее поклонников таким же неожиданным, как и замужество, о котором широкой публике стало известно совершенно случайно.

Звезда «Викинга» Александра Бортич подала на развод с рэпером Мезза, в миру, Вячеславом Воронцовым. Актриса всегда удивляла поклонников своей нелюбовью к откровениям в социальных сетях. Фолловерам приходится буквально по крупинкам, ловя полунамеки и отдельные «оговорки», собирать сведения о личной жизни Александры. Абсолютно случайно стало известно о визите Бортич в ЗАГС и подаче заявления на расторжение брака.

Ранее такая же история была и с замужеством Александры. Об этом эпохальном событии поклонники узнали только после интервью актрисы, в котором она рассказала, какое отторжение у ее родителей вызвал внешний вид будущего зятя. Затем стало известно, что Бортич и Воронцов начали встречаться два года назад, сразу после знакомства на одном из столичных светских мероприятий.