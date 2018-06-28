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Водонаева: Крид виноват перед Дашей Клюкиной

Сегодня, 08:31

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала свое мнение на счет нашумевшего шоу «Холостяк» с Егором Кридом.

 По словам Водонаевой, Крид виноват перед Дашей Клюкиной, и поступил в конце шоу очень некрасиво. Девушка рассказала, что после того, как Крид якобы признался Даше в чувствах и подарил кольцо, ничего не последовало. Исполнитель благополучно забыл про шоу. Водонаева поговорила и о других участниках «Холостяка» которые приходят на программу только ради славы, бросая невинных девушек.

Алена возмущена, что все обвиняют Клюкину, хотя она ни в чем не виновата, ведь это от Егора не последовало никаких дальнейших действий.

Ранее стало известно, что исполнитель отпраздновал день рождения в большой шумной кампании, и даже не пригласил финалистку телешоу и свою избранницу.

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