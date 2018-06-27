Сегодня, 23:04

Звезда сериала «Папины дочки» не теряет своей популярности. Пользователи активно следят за ее жизнью, и так и ждут оплошности с ее стороны.

Екатерина Старшова справила свой выпускной вечер. Маленькая "Пуговка" уже стала взрослой, но с этим никак не смирятся ее поклонники. Пуговка вызвала негодование пользователей фотографиями с выпускного. А все потому, что на них она запечатлена с бокалом коктейля, вероятнее всего спиртного, а платье выбрала с откровенным вырезом.

Некоторые начали активно писать, что ни за что бы не отпустили бы свою дочь в таком наряде, а другие заявили, что в свои юные годы у девушки уже свисает грудь. Некоторые поклонники бросились давать советы о том, что не стоит злоупотреблять алкоголем, или же как оклематься с похмелья. И это при том, что они даже не знают, что в бокале у юной девушки. Однако нашлись и доброжелательные поклонники, которые встали на защиту кумира, а также искренне поздравили с выпуском.