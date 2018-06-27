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"Больше поздравить некому?": Наталья Штурм просит подписчиков сказать приятные слова

Сегодня, 22:40

Сегодня бывшая певица (последняя альбом вышел в 2002 году) и бывшая писательница (последний роман увидел свет в 2013 году) выпрашивает у пользователей Сети поздравления с завтрашним Днем Рождения. 28 июня Наталье Штурм исполнится 52 года.

Она сообщила в Instagram всем, кто ее еще помнит или хоть что-то о ней слышал: «28 июня у меня День Рождения. Спасибо всем, кто меня любит, а кто любит, но стесняется сказать - тоже спасибо. Урааа».

Интернет-сообщество отреагировало милостиво на поздравление Натальи самой себя с праздником. Кто-то из подписчиков решил поддержать забытую артистку и сказать ей приятные слова: похвалил за внешний вид и поздравил со значительной датой: «Хорошенькая», «Кто бы что не говорил. А выглядите Вы просто супер!!!», «Поздравлю завтра с удовольствием», «Ураааааа!!!!с наступающим!!!!!!» А некоторые припомнили многочисленные фото и видео в обнаженном виде (и уж в совершенно непристойных ситуациях) и попросили «добавки»: «… когда в душе снова будешь?», наверно каким будет ответ, такими и будут и поздравления, но чего не сделаешь ради популярности.

Вот и приходится бывшей звезде слать себе самой незамысловатые поздравления, что, не удивительно имея таких поклонников, а больше то особо и некому поздравить. Получается, что она просит подписчиков сказать приятные слова самой себе, буквально выпрашивая комментарии.

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