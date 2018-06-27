Сегодня, 20:19

Певица вместе с другими известными артистами создали еще один возможный хит «футбольного» лета.

Нюша показала «горячее» футбольное видео, где она вместе с Blanco "The Ear", Arash и Pitbull исполняют очередной неофициальный гимн.

Однако на фоне ворот танцевали не мировые звезды певчей сцены, а лучшие танцоры Москвы. Песня исполнялась на английском языке и снята при поддержке танцевальной студии Blacklions dance production.

Комментарии под видео одобрительные: «на повтор!» «Самые лучшие ребята», «Топовые ребята», и в том же духе.

Менее чем за полчаса клип набрал более 20 000 просмотров.