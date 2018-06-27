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89-летний отец Майкла Джексона умер от рака

Сегодня, 19:35

В США узнали первыми о тяжелой утрате. Джо Джексон последние годы был болен.

21 июня 2018 года сообщалось, что Джо умирает, и его семье запретили видеться с ним. Он, как говорят, страдает от терминального рака, но это не было подтверждено, и его сын Джермейн рассказал подробно об этом спустя несколько дней. Медики Джо якобы запретили членам семьи посещать его, что привело к интенсивным дискуссиям в течение четырех дней с его сыновьями и дочерями.

Джермейн подтвердил DailyMail, что «никто не знал, что происходит - мы не должны умолять, умолять и спорить, чтобы увидеть нашего собственного отца, особенно в такое время. Нам было больно».

Он был госпитализирован в 2016 году с высокой температурой, но выздоровел и вскоре после этого продолжил светскую жизнь в Лас-Вегасе. Джо перенес инсульт и три сердечных приступа в 2015 году, и ему имплантировали кардиостимулятор. 89-летний отец Майкла Джексона умер от рака. У покойного Джексона было 10 детей при этом, есть дочь, Джохвонни Джексон, которая родилась 30 августа 1974 года во время 25-летнего романа Джексона с Шерил Террелл.

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