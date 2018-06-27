Принц Уильям прогулялся с победительницей "Евровидения" Неттой

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Парочка поболтала, выпила по стакану лимонада из киоска и разошлась.

Британский принц Уильям сейчас проводит визит на Ближнем Востоке. Сегодня, 27 июня, он побывал в Израиле в Тель-Авиве.

Во время поездки Уильям встретился и прогулялся со скандальной победительницей Евровидения. Принц и Нетта Барзилай прогулялись по самой оживлённой и модной улице городу – бульвару Ротшильда. После этого, 25-певица и Уильям поболтали, выпили по стакану лимонада. В этот момент вокруг принца и артистки собрались толпы людей, которых от знаменитостей отделяли заборы.

Отдельного внимания заслуживает наряд Нетты Барзилай, которая как всегда сильно выделялась из толпы своим коротким ярким платьем и фиолетовыми волосами.

Стоит отметить, что 9 июля пройдут крестины младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В Кембридже собираются нарушить традицию, пойдя в часовню не с утра, а вечером. Примечательно, что малыша крестят в том месте, где был крещён будущий наследник престола принц Джордж.