Расставшись год назад из-за измен Жуковой, альфа-самец с толстым кошельком оставил ситуацию без точки.
Ситуация с презентацией в Большом театре балета "Нуреев" обросла множеством слухов и громких слов. Однако скандальная постановка не смогла затмить новость шоу-бизнеса. В Сети обсуждают неожиданное воссоединение Абрамовича с Жуковой. Пару "застукали" в театре на просмотре спектакля. Чем вызван столь необычный выбор партнера для культурного отдыха обеими, не понятно. Напомним, что пара рассталась год назад. Истинные причины расставания пары Жуковой и Абрамовичу удалось утаить. Но все же была информация об изменах Дарьи. Не секрет, что она знала себе цену и "не на помойке себя нашла". К тому же Абрамович знает себе цену и его толстый кошелек всегда был магнитом для тысяч женщин и девушек.
Как далее будут развиваться события, точно неизвестно, но появилось мнение о том, что расставание было пиар-ходом пары.