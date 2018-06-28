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Расставшись год назад из-за измен Жуковой, альфа-самец с толстым кошельком оставил ситуацию без точки.

Ситуация с презентацией в Большом театре балета "Нуреев" обросла множеством слухов и громких слов. Однако скандальная постановка не смогла затмить новость шоу-бизнеса. В Сети обсуждают неожиданное воссоединение Абрамовича с Жуковой. Пару "застукали" в театре на просмотре спектакля. Чем вызван столь необычный выбор партнера для культурного отдыха обеими, не понятно. Напомним, что пара рассталась год назад. Истинные причины расставания пары Жуковой и Абрамовичу удалось утаить. Но все же была информация об изменах Дарьи. Не секрет, что она знала себе цену и "не на помойке себя нашла". К тому же Абрамович знает себе цену и его толстый кошелек всегда был магнитом для тысяч женщин и девушек.

«Для общественности они «поставили точки над «и» для чего-то. Для чего? Известно им одним. То ли это будет официальный брак или Даши, или Романа Аркадьевича, то ли будет объявлен новый союз. Чтобы это не выглядело грязью, они вынуждены объявить, что все закончено», – прокомментировала Штурм.

Как далее будут развиваться события, точно неизвестно, но появилось мнение о том, что расставание было пиар-ходом пары.