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Виктория Романец показала себя до пластики

Сегодня, 17:36

Экс-участница «Дома-2» является примером для тысяч девочек. Под ее фото в социальных сетях поклонники только и делают, что боготворят красавицу.

Однако есть и те, что наоборот ее осуждают – у Виктории несколько пластических операций.

И вот Романец показала у себя в Instagram фото до пластики, еще в студенческое время. Девушка там была еще блондинкой, с не такими ярко выраженными скулами и губами. Однако пользователи оценили фото, назвав ее глупой, ведь она была и так очень красива.

Виктория сделала себе ринопластику, маммопластику, а также несколько раз подвергала операциям свои губы. Специалисты, которые увидели фото девушки, еще и рассказали о многочисленных «чудо-уколах», которые по всей видимости часто делает Романец.

Однако блогера вовсе не смущает критика в ее адрес. Она призывает девушек смотреть сначала на себя, а она сама разберется, что ей делать.

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