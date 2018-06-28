Друзья Кузьмина рассказали о его изменах Пугачевой

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Он позволял себя любить и другим женщинам, что причиняло Примадонне сильную душевную боль.

Роман Владимира Кузьмина и Аллы Пугачевой стал очень яркой и бурной страницей в жизни обоих музыкантов. Певица описывала их отношения словами о том, что они друг друга полюбили, а законный супруг Примадонны был вынужден бороться за неё. Тогда Пугачева была замужем за Евгением Болдиным.

В тот период жизни Примадонна старалась делать для фаворита практически всё: она даже подарила ему фирменную дорогую иностранную гитару, и помогала ему в организации концертов. В это же время сам Кузьмин уделял время не избраннице, а творчеству.

Знакомая Владимира заявила, что музыкант любил музыку, а женщинам позволял любить себя. По словам женщины, певица очень любила, плакала и страдала о из-за него. Пугачева не могла сдерживать бурную натуру Кузьмина.

Композитор Юрий Чернявский рассказывает, что Примадонна просто боготворила Владимира, он тоже её любил, но не так сильно. Многие друзья рассказали о его изменах Пугачевой. В тот период у Кузьмина было несколько любовниц, которые постоянно рожали от него детей.

По словам Чернявского, музыкант всегда обладал пылом, чтобы встречаться сразу с несколькими девушками.