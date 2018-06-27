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Песню Noize MC и Монеточки «Чайлдфри» проверит прокуратура

Вчера, 23:45

Проверка будет осуществлена по просьбе юриста Сергея Афанасьева. Причиной стали довольно провокационные строки песни.

Песню Noize MC и Монеточки «Чайлдфри» по заявлению адвоката Сергея Афанасьева проверит прокуратура. Юрист заявил, что некоторые строки с призывами к действию могут навредить жизни и здоровью юных слушателей, среди которых данные исполнители пользуются большей популярностью. Если прокуратура выявит нарушения, то к делу будет привлечен Роскомнадзор. А это может привести к тому, что песню заблокируют.

Клип на песню «Чайлдфри» вышел в начале месяца и собрал уже более 5 млн просмотров. Авторы строк утверждают, что песня представляет собой ни что иное, как социальную сатиру. Однако это не меняет решительный настрой Афанасьева.

Отметим, что юрист имеет довольно внушительную репутацию. Ранее он путем судебных разбирательств добился того, чтобы популярный российский рэпер Баста снял с продажи свою линию одежды, на которой имеется символика «А.У.Е.».

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