«Исправил обложку»: Джим Керри нарисовал избивающего ребёнка-мигранта Трампа

Сегодня, 03:15

По версии Times, президент приглашал девочку в США, а по версии актёра, давал ей правовые «гарантии ногами» и кулаками.

В США противники политики Дональда Трампа часто критикуют за его миграционную политику и работу служб в отношении незаконно приехавших в США семей. Иногда даже бывает, что у родителей забирают их ребёнка-мигранта и помещают в специальные учреждения на некоторое время. Конечно это всё происходит из-за ряда установленных законов и правил, а не по желанию Трампа.

В итоге, многие звёзды и знаменитости обращаются с Трампу с критикой и просьбой исправить ситуацию. В стороне не остался и культовый актёр Джим Керри.

Недавно Керри опубликовал у себя в Twitter рисунок с подписью: «Я исправил скандальную обложку журнала Time. Так лучше, не благодарите». Стоит отметить, в оригинальной картинке Дональд Трамп добродушно стоял у маленького плачущего ребёнка. На верху была подпись: «Добро пожаловать в Америку».

Джим Керри решил использовать другую надпись: «Вот вам ваши правовые гарантии», - изменив доброго Трампа на злого, при этом президент избивал ребёнка-мигранта.