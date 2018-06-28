VistaNews.ru


«Исправил обложку»: Джим Керри нарисовал избивающего ребёнка-мигранта Трампа

Сегодня, 03:15

По версии Times, президент приглашал девочку в США, а по версии актёра, давал ей правовые «гарантии ногами» и кулаками.

В США противники политики Дональда Трампа часто критикуют за его миграционную политику и работу служб в отношении незаконно приехавших в США семей. Иногда даже бывает, что у родителей забирают их ребёнка-мигранта и помещают в специальные учреждения на некоторое время. Конечно это всё происходит из-за ряда установленных законов и правил, а не по желанию Трампа.

В итоге, многие звёзды и знаменитости обращаются с Трампу с критикой и просьбой исправить ситуацию. В стороне не остался и культовый актёр Джим Керри.

Недавно Керри опубликовал у себя в Twitter рисунок с подписью: «Я исправил скандальную обложку журнала Time. Так лучше, не благодарите». Стоит отметить, в оригинальной картинке Дональд Трамп добродушно стоял у маленького плачущего ребёнка. На верху была подпись: «Добро пожаловать в Америку».

 

Джим Керри решил использовать другую надпись: «Вот вам ваши правовые гарантии», - изменив доброго Трампа на злого, при этом президент избивал ребёнка-мигранта.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

СМИ сообщили, кто порекомендовал Трампу вести жесткую политику против РФ

В США рейтинг Дональда Трампа упал до минимума

Глава ЦРУ дал положительную оценку работе Трампа на посту президента

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем