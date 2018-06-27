Троллинг-клип Агаларова с Трампом оценили западные СМИ

Сегодня, 16:04

Новый клип «Got me good» Эмина Агарова обсуждают не только в России, но и за рубежом.

Эмин Агаларов, 38-летний российский поп-певец, который также является сыном известного российского олигарха, выпустил свой новый музыкальный клип. Хотя песня, по-видимому, является довольно обычным поп-номером, персоны в ролике могут быть истолкованы как троллинговая попытка Агаларова. Он стал исполнительным директором в бизнесе по развитию недвижимости, которым управляет его отец, «Эмин» как сообщается, является излюбленным застройщиком Президента России Владимира Путина, а глава РФ даже наградил старшего Агаларова медалью «Орден Почета» страны.

Связи со скандалом «Trump Russia collusion» делают видео «Got Me Good» еще более странным. Троллинг-клип Агаларова с Трампом, Цукербергом и Хилари Клинтон уже оценили западные СМИ. В видео даже содержится ссылка на «писающую ленту», показывающую Трампа. Daily Beast успели прокомментировать эту ситуацию с клипом. И смогли намекнуть на то, это «ход» против США.