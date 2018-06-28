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Друг Шурыгиной признался: "Ребенок Дианы может оказаться моим"

Сегодня, 06:15

Появились новости о скандально известной героине передачи "Пусть Говорят" Диане Шурыгиной. Александр Акт - Партнер по дуэту, вместе с которым скандальная телезвезда  пела песни, совершил шокирующее признание: "Ребенок Дианы вполне может оказаться моим."

Как заявил Александр, знакомство с Шурыгиной состоялось на ее свадьбе, а после совместных концертов у них возникли взаимные чувства. Они часто оставались наедине, пили вино, хорошо проводили время и влюбились. "Мы неоднократно оставались ночевать в гостиницах и понятно, чем мы вместе занимались", - рассказывает Александр Акт. Сам певец задумался о том, что именно он является отцом нерожденного ребенка лишь в прошлом году.

Следует напомнить о недавнем конфликте между Шурыгиной и продюсером Дианой Бичаровой, который состоялся из-за безответственного отношения Дианы к своим контрактным обязанностям. Регулярные пропуски выступлений и подготовок к ним, а в конечном счете и уезд Дианы на отдых в Крым без предупреждения режиссёра стали причиной конфликта.

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