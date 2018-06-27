VistaNews.ru


"Сатанист" Джигурда готовится стать мэром

Сегодня, 13:34

Вслед за Ксенией Собчак решил испытать на прочность политику самый эпатажный фрик.

Предвыборная агитация уже стартовала, команда волонтеров готова делиться опытом с избирателями. Непонятная идея баллотироваться на пост мэра шокировала и взволновала поклонников Джигурды. В Сети он опубликовал три тематические записи, в которых не побоялся использовать черепа, сатанинские символы, пентаграммы и деньги. Джигурда готовится стать мэром Москвы.

«По щучьему велению, по моемУ желанию, чтобы драйв и секс были на выборах осени, награждаю лучших сборщиков подписей, продолжая предвыборную кампанию!», - написал "сатанист" Джигурда.

«Удачи вам и ваши друзьям», «Кого в пожертвование принесли?)», «Упаси бог! Вам лучше выступать, но не мером», - написали поклонники.

Будет ли этот ход конем от Джигурды последним за сегодняшние сутки, пока неизвестно.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Москва – мой город»: Никита Джигурда решил стать мэром столицы

Эпатажный Никита Джигурда разделся и провозгласил себя богом

Никита Джигурда готовится к очередной свадьбе

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рекомендуем