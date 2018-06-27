"Сатанист" Джигурда готовится стать мэром

Сегодня, 13:34

Вслед за Ксенией Собчак решил испытать на прочность политику самый эпатажный фрик.

Предвыборная агитация уже стартовала, команда волонтеров готова делиться опытом с избирателями. Непонятная идея баллотироваться на пост мэра шокировала и взволновала поклонников Джигурды. В Сети он опубликовал три тематические записи, в которых не побоялся использовать черепа, сатанинские символы, пентаграммы и деньги. Джигурда готовится стать мэром Москвы.

«По щучьему велению, по моемУ желанию, чтобы драйв и секс были на выборах осени, награждаю лучших сборщиков подписей, продолжая предвыборную кампанию!», - написал "сатанист" Джигурда. «Удачи вам и ваши друзьям», «Кого в пожертвование принесли?)», «Упаси бог! Вам лучше выступать, но не мером», - написали поклонники.

Будет ли этот ход конем от Джигурды последним за сегодняшние сутки, пока неизвестно.