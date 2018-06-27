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Бывшая супруга хоккеиста Радулова беременна от женатого мужчины

Сегодня, 13:03

Видимо, беременеть до свадьбы является для гимнастки Дарьи Дмитриевой настоящим хобби. По крайней мере, она демонстрирует это уже второй раз.

Правда, сейчас бывшая жена хоккеиста Александра Радулова беременна от женатого мужчины. Они встречаются почти год, но её новый избранник пока не спешит уходить из семьи.

Свадьба Радулова и Дмитриевой отмечалась в греческом стиле и очень пышно. Через несколько месяцев после этого у них появился ребёнок. Затем в семье, видимо начались проблемы.

Как бы то ни было, брак Радулова и Дмитриевой распался через полтора года после своего оформления. Это было внезапным для многих их знакомых. Особенностью является то, что всё имущество после этого осталось у хоккеиста.

Именно такие условия предусматривал их брачный контракт. Поговаривали, что причиной развода, якобы, стали постоянные измены Радулова.

Сейчас гимнастка уже год встречается с 30-летним женатым сотрудником спецслужб, у которого двое детей. Мужчине спорт также не чужд. Он игрок футбольного клуба «Якорь» и занимается самбо.

Дарью, похоже, ничуть не смущает, что её новый избранник состоит в браке. Она уверена, мужчина с женой давно не живёт, а она с ним скоро оформит отношения. Не исключено, что беременность – это попытка подтолкнуть возлюбленного на решительные действия.

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