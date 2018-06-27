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«Встала и ушла отсюда»: Киркоров послал поклонницу «к выходу»

Сегодня, 12:54

Поп-король российской сцены бесцеремонно отправил девушку в нокаут после ее неудачного комментария в социальной сети.

Вчерашний день запомнится Филипу Киркорову надолго, поскольку он его провел в приятной компании единомышленников и друзей. Артист рассказал, что побывал в гостях у Алексея Селезнева. Далее Киркоров познакомил фанатов со всей компанией стилиста и дизайнера.

«Гостеприимный дом, и самое главное НАОБЩАЛИСЬ ПО ТВОРЧЕСКИМ ПЛАНАМ И ПРОЕКТАМ, и самое главное - заложили фундамент на создание ПРЕМЬЕРЫ 25 ДЕКАБРЯ В СКК «ОЛИМПИЙСКИЙ» «Я+Я. МОЕ ВТОРОЕ Я»!!!», - сообщил Филип.

Не упустил знаменитый экс-супруг Примадонны напомнить о грядущем дни рождения Мартина Киркорова, мальчику исполнится уже 6 лет. Рассказ мог бы и продолжиться в таком же восторженном ключе, однако комментаторы не дали Филипу Бедросовичу закончить рассказ на позитивной ноте. Киркоров послал поклонницу «к выходу». Это произошло спустя несколько минут после публикации снимков и видео в Instagram.

«Роди и следи за своими «отщепенцами», поняла? А сейчас встала и ушла отсюда на х…», - авторитетно сообщил Киркоров.

А после удалил несколько негативных сообщений от воинственной фанатки, но этого ему показалось мало, и он "перезалил" пост заново.

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