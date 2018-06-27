У Башарова в Турции серьезно заболел сын

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Отдыхая в Турции, сын Марата Башарова был госпитализирован с серьезным диагнозом. У двухлетнего малыша обнаружили ларинготрахеит.

Жена знаменитого российского актера Марата Башарова на своей страничке в социальной сети Instagram поделилась бедой, которая случилась в их семье. Оказывается, находясь на отдыхе в Турции, двухлетнтй Марсель серьёзно заболел и Елизавета Башарова решила обратиться за помощью к медикам, которые диагностировали у малыша ложный круп (стенозирующий ларинготрахеит). Известно, что у таких больных инфекция приводит к сужению гортани, что затрудняет дыхание и приводит к удушью.

Как рассказала жена Башарова, сильные приступы болезни наблюдались у Марселя в ночное время. Женщина сообщила, что после спокойного состояния, у мальчика наступали приступы кашля, который больше напоминал «собачий лай», а также прослеживалась явная аллергическая реакция.

Как известно, семейство Башаровых в полном составе на летнее время выехало в Турцию, но после болезни сына Елизавете Башаровой захотелось вернуться домой, но медики не советовали резко менять климат, заявив, что море и солнце только поспособствуют быстрому выздоровлению мальчика.