Скандальная Хизер Локлир вышла из тюрьмы и попала в больницу

Сегодня, 11:15

После избиения офицеров актриса решила поиздеваться над родителями и делала громкие заявления.

Скандальная Хизер Локлир была арестована в воскресенье по двум пунктам обвинения в совершении проступка, через два месяца после того, как она не признала себя виновной в избиении офицера. Она была на испытательном сроке и должна была предстать перед судом этим летом за ее февральский арест. Недавние проступки актрисы стали поводом для нового испытания в ее жизни. Состояние ранее привлекательной женщины охарактеризовали как «чрезвычайно опьяненное и очень несговорчивое». На место разбирательств прибыли медики, чтобы зафиксировать факт злоупотребления алкоголем.

В итоге специалист получил пинок от Хизер. После дебоширку доставили в тюрьму и назначили залог в 20 тыс. долларов. Представители Локлир, которая наиболее известна за десятилетия работы в таких телесериалах, как «Мелроуз Плейс», «Спин-Сити» и «Династия», не ответили на просьбу CNN прокомментировать эту историю. Локлир отправилась в реабилитационную клинику после инцидента, а в конце мая была замечена с Эссером на встрече анонимных алкоголиков в Калифорнии.

Локлир вышла из тюрьмы и попала в больницу. Однако на прошлой неделе все снова повернулось, когда актриса якобы избила своих родителей и оскорбляла окружающих. Она была на испытательном сроке и должна была предстать перед судом этим летом за ее февральский арест.