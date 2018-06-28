Регина Тодоренко подарит фанатам «День срача»

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Ведущая разрешила обзывать и оскорблять себя, но только в определённый день.

В своём Instagram Регина Тодоренко опубликовала фотографию с дачи, на которой она была запечатлена без макияжа. В посте украинская телеведущая написала, что у её хейтеров есть много времени, чтобы писать в комментарии гадости.

Если у некоторых накопилось много «яда», то Регина Тодоренко подарит им «День срача». Она будет публиковать фанатам на растерзание каждую последнюю среду месяца одну скандальную фотографию на «растерзание всем».

В «День срача» фанаты ведущей смогут не только обзывать и оскорблять её, но и писать грустные комментарии о том, как им плохо живётся и как много проблем.

В конце Регина Тодоренко пожелала хейтерам высказаться, потому что им станет легче.