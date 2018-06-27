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«Ради показухи»: Фанаты раскритиковали поведение Рудковской с подругой на футбольном матче

Сегодня, 11:37

По мнению интернет-пользователей, продюсер с приятельницей выбрали наряды явно не для наблюдения за игрой.

По словам Яны Рудковской, они с моделью Натальей Якимчик болели за разные команды. Рудковскую более привлекала сборная Дании, а её подругу – Франции, из-за чего они едва не поругались. Однако футболисты обеих команд так разочаровали звёздных болельщиц, что те решили – ссориться из-за такого не стоит, а лучше просто покрасоваться своими нарядами.

Однако фанаты Рудковской такое поведение не оценили. Они подвергли критике приход звезды на матч, отметив, что «ради показухи» на футболе появляться не стоит. Чёрная юбка с пентаграммой, цветная юбка в пол и цветная шапочка с российским триколором была Рудковской была признана явно не тем, в чём следует приходить на спортивное мероприятие.

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